Bursa Orhaneli'nde Orman Yangınına 3 Helikopterle Müdahale
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler, yangına 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı