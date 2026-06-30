Bursa Orhaneli'nde Orman Yangınına 3 Helikopterle Müdahale

3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı