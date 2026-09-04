Bursa'da 32,5 km Yol Yenileme Çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi ilçelerinde toplam 32,5 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için çalışmalara devam ediliyor.

ğustos ayında kentte 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışması yapan ekipler, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi ilçelerinde yol yenileme çalışmalarında yeni bir etaba geçti.

Ekipler, emlik ilçesi Muratoba Mahallesi anayolunda 1,8 kilometre, Orhangazi ilçesi Çakırlı–Keramet Mahallesi bağlantı yolunda 2,3 kilometre, Hamzalı–Fındıklı Mahallesi bağlantı yollarında 3,6 kilometre, Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma–Şehriman–Korubaşı Mahallesi bağlantı yolunda 18 kilometre, Bostandere–Kosova Mahallesi bağlantı yolunda 6 kilometre ve Orhaneli ilçesi Eskidanışment Mahallesi bağlantı yolunda 800 metre olmak üzere toplam 32,5 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, mevcutta 6 metre olan ve özellikle araç trafiği açısından yetersiz kalan yol genişlikleri de 8 metreye çıkarılıyor.

Kaynak: AA