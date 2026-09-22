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Bursa Orhaneli'de iki otomobil çarpıştı, 1 sürücü öldü, 1 sürücü ağır yaralandı

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Bursa Orhaneli'de iki otomobil çarpıştı, 1 sürücü öldü, 1 sürücü ağır yaralandı
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Bursa Orhaneli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden Ramazan Atış (22) yaşamını yitirdi, Selçuk Akın ise ağır yaralandı. Akın, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavisinde hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BURSA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden Ramazan Atış (22) yaşamını yitirdi, Selçuk Akın ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli- Bursa kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Atış yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk Akın idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Akın ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ramazan Atış'ın cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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