Bursa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırla çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücünün eşi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Şen yönetimindeki 16 AJP 988 plakalı otomobil, Orhaneli- Bursa kara yolu Çöreler Mahallesi yakınlarında Rasim Kanat'ın kullandığı 16 DR 2606 dorse plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Mustafa Şen ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.