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Orhaneli'nde "Muhabbet Sofrası" etkinliği

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, Gazipaşa Mahallesi sakinleriyle 'Muhabbet Sofrası' etkinliğinde bir araya gelerek talepleri dinledi. Başkan Tayır, ilçeyi vatandaşlarla birlikte yönettiklerini vurgularken, Başak da saha çalışmalarının süreceğini belirtti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, Gazipaşa Mahallesi sakinleriyle "Muhabbet Sofrası" etkinliğinde bir araya gelerek talepleri dinledi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek not alan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, ilçeyi vatandaşlarla birlikte yönettiklerini vurguladı.

AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Serdar Başak da saha çalışmalarına ve mahalle ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini belirterek, halkın taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti. Program, mahalle sakinlerinin yerel yöneticilere teşekkür etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Sak
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