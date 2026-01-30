Haberler

Bursa'da evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Ağaçhisar Mahallesi'nde bir evin baca kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek evde oluşan hasarı sınırladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Ağaçhisar Mahallesi'nde bir evin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
