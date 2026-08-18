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Orhaneli'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü Salih A. (47) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Orhaneli- Bursa yolunda Salih A. (47) yönetimindeki 16 CCL 150 plakalı otomobil, yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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