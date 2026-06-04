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Ziraat mühendisleri pestisit kalıntısı denetimlerini yaptı

Ziraat mühendisleri pestisit kalıntısı denetimlerini yaptı
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Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında tarım ürünlerinden numune alarak kalıntı analizleri yapıyor. Amaç, bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımını teşvik etmek ve gıda güvenilirliğini sağlamak.

Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından tarımsal ürünlere zarar veren, bitki hastalıkları, zararlıları, yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için harekete geçti.

Çiftçiler tarafından kullanılan maddelerin, hasattan önce zamanında ve uygun miktarda kullanılıp kullanılmadığı denetlemesini yaparak çiftçilerin üretmiş oldukları ürünlerden laboratuvarlarda incelenmek üzere ilçe mahallelerinden numune örnekler alındı. Orhaneli İlçe Tarım Müdürü Burhan Kale, "Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, 2026 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında ilçemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden numuneler alınarak kalıntı analizleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla, bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımının teşvik edilmesi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Alınan numuneler yetkili laboratuvarlarda analiz edilmekte, sonuçlar ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir. Müdürlüğümüz, güvenilir gıda arzının sağlanması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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