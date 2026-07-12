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Orhaneli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Orhaneli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, mahallelinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, mahallelinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, kendi imkanlarıyla alevlere tankerlerle müdahale etti. Müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlenirken, gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık 3 dönümlük arazinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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