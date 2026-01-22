Haberler

Müstakil ev alev alev yandı

Orhaneli ilçesinde Ramazan Can'a ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saat içinde kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kırsal Gazioluk Mahallesi'nde gece yarısı Ramazan Can'a ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin içinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürülürken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
