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Orhaneli'de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Orhaneli'de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Emir ve Yakuplar mahalleleri arasında saat 13.00'te anız yangını çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale ile yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Emir ve Yakuplar mahalleleri arasındaki orman dışı alanda saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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