Orhaneli'de orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kırsal alanda orman yangını başladı. Yörükler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangınına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürü ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede yürütülen söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi katılıyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, yangının çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı