Haberler

Müstakil ev alev alev yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtilirken, ev kullanılmaz hale geldi.

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kırsal Gazioluk Mahallesi'nde gece yarısı Ramazan Can'a ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin içinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürülürken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

-Haber: Osman SAK

-Kamera: Orhaneli (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç