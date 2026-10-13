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Bursa Orhaneli'de hemşire Seda Tedik, personele enfeksiyon kontrol eğitimi verdi

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Bursa Orhaneli'de hemşire Seda Tedik, personele enfeksiyon kontrol eğitimi verdi
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Orhaneli Devlet Hastanesinde enfeksiyon kontrol hemşiresi Seda Tedik, temizlik personeli ve birim sorumlusu hemşirelere eğitim verdi. Eğitimde sterilizasyon, dezenfeksiyon ve el hijyeni anlatıldı; hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Bursa'daki Orhaneli Devlet Hastanesinde enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görev yapan Seda Tedik, temizlik personeli ve birim sorumlusu hemşirelere yönelik eğitim verdi.

Tedik'in verdiği eğitimde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, el hijyeni ve önemi, hastane temizliği ve dezenfeksiyonu konuları ele alındı.

Eğitimle, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon risklerinin azaltılması, doğru temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA
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