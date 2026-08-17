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Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Salih Acar (44) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhaneli-Bursa karayolunda, Çareler ile Akçabük kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Orhaneli'den Mustafakemalpaşa ilçesi yönüne giden Salih Acar yönetimindeki 16 CCL 150 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Salih Acar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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