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Orhaneli'de Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Gümüşpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 6 arazöz ve 44 personelin katıldığı çalışmalarla alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 44 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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