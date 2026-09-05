Orhaneli'de Orman Yangınına Müdahale

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA