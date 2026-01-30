Haberler

Bursa'da aracı ile drift atan sürücüye 58 bin TL ceza

Bursa'da aracı ile drift atan sürücüye 58 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde drift atan otomobil sürücüsüne, Jandarma ekipleri tarafından 58 bin TL idari para cezası verildi. Sürücünün drift yaptığı anlar sanal medyada paylaşıldı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde otomobili ile drift attığı anları sanal medya hesabından paylaşan sürücüye, 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında, Orhaneli ilçesinde 16 L. plaka kodlu otomobil sürücüsünün aracı ile ara sokaklarda drift attığı görüntüleri sanal medya hesabında paylaştığını fark etti. İncelemelerin ardından araç sürücüsüne, 'Drift atmak' suçundan 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı