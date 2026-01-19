Haberler

Orhaneli'de geceyi aydınlatan alevler, evi küle çevirdi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Süleymanbey köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olay, köy sakinleri arasında üzüntüye neden oldu. - BURSA

