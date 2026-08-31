Bursa’daki düğün yemeğinde 367 kişi hastanelik oldu

Bursa'da sünnet cemiyetinde ikram edilen tavuklu pilavın ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısı 367'ye yükseldi. Tedavisi devam eden 23 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

SÜNNET CEMİYETİNDE TAVUKLU PİLAV İKRAM EDİLDİ

Olay, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.G., çocuğu için sünnet cemiyeti düzenledi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen cemiyette davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin yenilmesinden yaklaşık bir saat sonra çok sayıda kişide rahatsızlık belirtileri görülmeye başladı. Şikayetlerin artması üzerine onlarca kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

HASTANELERE 367 KİŞİ BAŞVURDU

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın ardından sağlık kuruluşlarına yapılan başvurulara ilişkin son durumu açıkladı. Müdürlük tarafından verilen bilgiye göre, sünnet cemiyetinin ardından rahatsızlanan toplam 367 kişi, gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesi ve farklı sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yoğun başvuru üzerine hastaların bir bölümü Bursa merkezindeki hastanelere sevk edildi.

74 HASTA AMBULANSLARLA SEVK EDİLDİ

Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişilerden 74'ü ambulanslarla Bursa merkezindeki hastanelere taşındı. Tedavi altına alınan hastaların büyük bölümünün sağlık durumlarının düzelmesinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 23 hastanın tedavisinin halen devam ettiğini ve bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Böylece sünnet cemiyetinin ardından rahatsızlanan yüzlerce kişiden büyük bölümünün tedavilerinin tamamlandığı belirtildi.

TAVUKLU PİLAVDAN NUMUNE ALINDI

Yüzlerce kişinin rahatsızlanmasının ardından olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket edilerek gıda numunelerinin alındığını bildirdi. Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de incelemeler kapsamında su numunesi aldı. Alınan örneklerin yapılacak incelemeler sonucunda olayın kaynağının belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sünnet cemiyetinin ardından 367 kişinin hastanelere başvurması üzerine jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Rahatsızlıkların kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi beklenirken, tedavisi devam eden 23 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı