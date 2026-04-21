Orhaneli'nin kırsal mahallelerine su tankerleri teslim edildi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kırsal mahallelerde yangınlara erken müdahale sağlamak amacıyla muhtarlıklara 3 tonluk 11 adet yangın söndürme tankeri teslim edildi. Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yangın söndürme tankerlerinin bölge için önemli olduğunu belirtti.
Tayır, "Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dağıtımı gerçekleştirilen yangın söndürme tankerlerinin mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Kaynak: AA / Osman Sak