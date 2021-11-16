Odunpazarı Haberleri

Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu
Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimleri için sandık başında
BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi "iklim krizi ve müsilaj sorunu"nu değerlendirdi
Sokak hayvanlarını besleyen kadını darbettikleri öne sürülen çift yargılanıyor
HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ
Son dakika haber... Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
İşten çıkarıldığı apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı; 11 milyon liralık zarar var
Son dakika... Binayı ateşe verdiği iddia edilen bina görevlisi ikinci kez gözaltına alındı
Son dakika haber! Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı adli kontrol şartıyla serbest
Son dakika haberleri | Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı
YANGIN ÇIKARAN KAPICI, YENİDEN GÖZALTINDA; YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİ DE KAPATMIŞ