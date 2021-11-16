Odunpazarı Haberleri
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Odunpazarı Haberleri

Odunpazarı haber, Odunpazarı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Odunpazarı: Eskişehir'de çocuklara hakları anlatıldıOdunpazarı - Bugün

Eskişehir'de çocuklara hakları anlatıldı

Odunpazarı: ARACINI, KENDİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİLERİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTIOdunpazarı - Bugün

ARACINI, KENDİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİLERİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI

Odunpazarı: Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst ettiOdunpazarı - Bugün

Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti

Odunpazarı: BALMUMU MÜZESİNE YENİ HEYKELLEROdunpazarı - Dün

BALMUMU MÜZESİNE YENİ HEYKELLER

Odunpazarı: Dostoyevski'nin 200. Doğum yılı kutlamaları devam ettiOdunpazarı - Dün

Dostoyevski'nin 200. Doğum yılı kutlamaları devam etti

Odunpazarı: Atık ayrıştırma tesisindeki bebek cesedi için DNA incelemesiOdunpazarı - Dün

Atık ayrıştırma tesisindeki bebek cesedi için DNA incelemesi

Odunpazarı: Bebek cesedi Adli Tıp Kurumu'ndaOdunpazarı - Dün

Bebek cesedi Adli Tıp Kurumu'nda

Odunpazarı: Balmumu Heykeller Müzesi koleksiyonuna 13 yeni heykelOdunpazarı - Dün

Balmumu Heykeller Müzesi koleksiyonuna 13 yeni heykel

Odunpazarı: ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDUOdunpazarı - 14.11.2021

ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

Odunpazarı: Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulunduOdunpazarı - 14.11.2021

Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu

ARACINI, KENDİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİLERİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI
Odunpazarı: Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimleri için sandık başındaOdunpazarı - 14.11.2021

Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimleri için sandık başında

Odunpazarı: ESKİŞEHİR'DE BULGARİSTAN SEÇİMİ HEYECANIOdunpazarı - 14.11.2021

ESKİŞEHİR'DE BULGARİSTAN SEÇİMİ HEYECANI

Odunpazarı: BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi 'iklim krizi ve müsilaj sorunu'nu değerlendirdiOdunpazarı - 13.11.2021

BALIKESİR - 12 kent konseyi yetkilisi "iklim krizi ve müsilaj sorunu"nu değerlendirdi

Odunpazarı: Cemaat soğuk havaya rağmen cuma namazını caddede kıldıOdunpazarı - 12.11.2021

Cemaat soğuk havaya rağmen cuma namazını caddede kıldı

Odunpazarı: Dostoyevski'nin 200. doğum yılı Odunpazarı'nda kutlanacakOdunpazarı - 12.11.2021

Dostoyevski'nin 200. doğum yılı Odunpazarı'nda kutlanacak

Odunpazarı - 12.11.2021
Erenköylü kadınlar Odunpazarı'nı gezdi
Odunpazarı Belediyesi, 15 mahallede açtığı 16 halk merkezinde sanata, kültüre ve vatandaşların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.
Odunpazarı: Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi Atatürk'ü andıOdunpazarı - 12.11.2021

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi Atatürk'ü andı

Odunpazarı - 11.11.2021
Koca Çınarlar Atatürk'ü andı
Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarla andı.
Odunpazarı: Çocuklar Ata'sını unutmadıOdunpazarı - 11.11.2021

Çocuklar Ata'sını unutmadı

Odunpazarı: Eskişehir'de zor durumdaki çiftçiye destek devam ediyorOdunpazarı - 11.11.2021

Eskişehir'de zor durumdaki çiftçiye destek devam ediyor

Odunpazarı: Sokak hayvanlarını besleyen kadını darbettikleri öne sürülen çift yargılanıyorOdunpazarı - 11.11.2021

Sokak hayvanlarını besleyen kadını darbettikleri öne sürülen çift yargılanıyor

Odunpazarı: ESKİŞEHİR'DE 16 NOKTADA 117 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDUOdunpazarı - 11.11.2021

ESKİŞEHİR'DE 16 NOKTADA 117 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Odunpazarı: HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİOdunpazarı - 11.11.2021

HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ

Odunpazarı: 'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASIOdunpazarı - 11.11.2021

'KAPICI, ÇATI YANGININI TASARLAYARAK ÇIKARDI' İDDİASI

Odunpazarı: Son dakika haber... Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendiOdunpazarı - 11.11.2021

Son dakika haber... Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi

Odunpazarı: Sokak hayvanlarını besleyen hayvanseveri darp eden şahıs hakim karşısındaOdunpazarı - 11.11.2021

Sokak hayvanlarını besleyen hayvanseveri darp eden şahıs hakim karşısında

Odunpazarı: Kazım Kurt Orhangazi Mahallesi sakinleri ile buluştuOdunpazarı - 10.11.2021

Kazım Kurt Orhangazi Mahallesi sakinleri ile buluştu

Odunpazarı: LoL Kasım Ayı Kafe Turnuvaları 5 farklı şehirde başlıyor!Odunpazarı - 10.11.2021

LoL Kasım Ayı Kafe Turnuvaları 5 farklı şehirde başlıyor!

Odunpazarı: Vatandaşlar Dede mahallesinde değişen trafik levhalarından rahatsızOdunpazarı - 10.11.2021

Vatandaşlar Dede mahallesinde değişen trafik levhalarından rahatsız

Odunpazarı - 10.11.2021
Odunpazarı Belediyesi Haber: Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı
Odunpazarı Belediyesi, 83'üncü ölüm yıl dönümünde Ebedi Başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Odunpazarı: Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyorOdunpazarı - 10.11.2021

Hem tehlikeli, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor

Odunpazarı - 09.11.2021
Kazım Kurt: "Emanetlerinin sonsuza kadar bekçisi olacağız"
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Odunpazarı: ESİAD Başkan Kurt'u ziyaret ettiOdunpazarı - 09.11.2021

ESİAD Başkan Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı: Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesiOdunpazarı - 09.11.2021

Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesi

Odunpazarı: Başkan Kurt'tan kadın emeğine destekOdunpazarı - 09.11.2021

Başkan Kurt'tan kadın emeğine destek

Odunpazarı: 11 milyon liralık zarara neden olan kapıcı tutuklandıOdunpazarı - 09.11.2021

11 milyon liralık zarara neden olan kapıcı tutuklandı

Odunpazarı: İşten çıkarıldığı apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı; 11 milyon liralık zarar varOdunpazarı - 09.11.2021

İşten çıkarıldığı apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı; 11 milyon liralık zarar var

Odunpazarı: Son dakika haberleri! Otomobilin aynasıyla çarpma meselesi kanlı bittiOdunpazarı - 09.11.2021

Son dakika haberleri! Otomobilin aynasıyla çarpma meselesi kanlı bitti

Odunpazarı - 08.11.2021
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 83. YILI ANMA PROGRAMI
( 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09. 05'den saat 09. 07'ye kadar İlimizdeki binek araçlar oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmeler sirenlerini çalacaklardır. ) B- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANMA PROGRAMI Yer : ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi Saat: 10. 00: Konferans "Atatürk'ün Akla ve Bilime Verdiği Önem" Doç. Dr. Volkan MARTTİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ATAM Müdürü C - DİĞER ETKİNLİKLER 10 Kasım 2021 : "Ata'nın İzinde Yürüyoruz" (Ata'ya saygı yürüyüşü) Yer : Kent Ormanı Saat : 10. 30 Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.
Odunpazarı: Son dakika... Binayı ateşe verdiği iddia edilen bina görevlisi ikinci kez gözaltına alındıOdunpazarı - 08.11.2021

Son dakika... Binayı ateşe verdiği iddia edilen bina görevlisi ikinci kez gözaltına alındı

Odunpazarı: Son dakika haber! Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı adli kontrol şartıyla serbestOdunpazarı - 08.11.2021

Son dakika haber! Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı adli kontrol şartıyla serbest

Odunpazarı: EŞİYLE TARTIŞIP EVİNİ YAKMAKLA TEHDİT EDEN ŞÜPHELİYİ POLİS İKNA ETTİOdunpazarı - 08.11.2021

EŞİYLE TARTIŞIP EVİNİ YAKMAKLA TEHDİT EDEN ŞÜPHELİYİ POLİS İKNA ETTİ

Odunpazarı: Ailesine kızdı tüfekle kendisini eve kilitlediOdunpazarı - 08.11.2021

Ailesine kızdı tüfekle kendisini eve kilitledi

Odunpazarı: Öğrencilerden çevreci belediyeye çevreci projeOdunpazarı - 08.11.2021

Öğrencilerden çevreci belediyeye çevreci proje

Odunpazarı - 08.11.2021
Halk Maket'e Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü
Odunpazarı Belediyesi'nin 'paranın ve kredi kartının geçmediği market' olarak bilinen sosyal yardım modeli Halk Market, bir ödüle daha layık görüldü.
Odunpazarı: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden 'Yer değişimi' sergisiOdunpazarı - 08.11.2021

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden "Yer değişimi" sergisi

Odunpazarı: Son dakika haberleri | Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındıOdunpazarı - 08.11.2021

Son dakika haberleri | Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı

Odunpazarı: Binayı ateşe veren kapıcı ikinci kez adliyedeOdunpazarı - 08.11.2021

Binayı ateşe veren kapıcı ikinci kez adliyede

Odunpazarı: YANGIN ÇIKARAN KAPICI, YENİDEN GÖZALTINDA; YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİ DE KAPATMIŞOdunpazarı - 08.11.2021

YANGIN ÇIKARAN KAPICI, YENİDEN GÖZALTINDA; YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİ DE KAPATMIŞ

Odunpazarı: Vatandaş aracı ile mezarlığa nasıl gidecekOdunpazarı - 08.11.2021

Vatandaş aracı ile mezarlığa nasıl gidecek

Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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