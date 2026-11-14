Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Ahmet Turaç Kızılkanlı, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Ahmet Turaç Kızılkanlı, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda tek başına yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı (35), Kurtuluş Mahallesi'ndeki dairesinde ölü bulundu. Kötü koku ihbarı üzerine gelen ekipler, Kızılkanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de Ahmet Turaç Kızılkanlı (35) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın 7'nci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartmandakiler ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, tek başına yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı'yı hareketsiz halde buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Kızılkanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Turaç Kızılkanlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem14

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu117

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var42

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Oryantal Asena sessiz sedasız evlendi: Kocasını övmelere doyamadı

Ünlü oryantal sessiz sedasız nikah masasına oturdu
CHP'li başkan vekiline 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası

Belediye başkanına 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası
Kızından karaciğer nakli yapılmıştı! Nazilli'de mantardan zehirlenen 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kızından nakil bile kurtaramadı! Yediği mantar canından etti