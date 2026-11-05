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Eskişehir'de sahiplenilen yavru kedi çizgi film izleyerek görenleri şaşırtıyor

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Eskişehir'de sahiplenilen yavru kedi çizgi film izleyerek görenleri şaşırtıyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki şantiyede çaycılık yapan Serpil Yüksel, annesinin bıraktığı yavru kediyi sahiplendi. Zıpzıp adı verilen kedi, Yüksel'in telefonundan açılan dizi ve Tom ve Jerry gibi çizgi filmleri izleyince görenleri şaşırtıyor.

Eskişehir'deki bir şantiyede çaycılık yapan Serpil Yüksel'in sahiplendiği yavru kedi, cep telefonundan açılan çizgi filmleri dikkatle izleyerek görenleri şaşırtıyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'ndeki şantiyede çalışan çaycı Serpil Yüksel, annesi tarafından şantiyeye bırakılan yavru bir kediyi sahiplendi. Kısa sürede Serpil Yüksel'in kokusuna ve ilgi odağına alışan yavru kedi, sahibinin telefonundan dizi ve çizgi film izleme alışkanlığı kazandı. Yüksel'in çağırmasıyla masanın üzerine gelen ve cep telefonunda açılan Tom ve Jerry gibi çizgi filmleri izleyen sevimli kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.

"Ben bardakları yıkarken masada duran telefondan dizi izliyordu"

Kedinin sahiplenilme sürecini ve bu ilginç alışkanlığının nasıl başladığını anlatan Serpil Yüksel, "Annesi getirdi bıraktı, geri götürecek diye düşündüm. Baktım gelen giden olmadı, annesi de götürmedi. Ben de aldım ve eğitmeye başladım. Tabii devamlı benim yanımda duruyordu. Ona hep 'Zıpzıp' derdik çünkü sürekli ayaklarımıza dolanıyordu. Ayaklarımıza dolanınca adını Zıpzıp koyduk. Benim odama geliyordu. Orada bir yeleğim vardı; o yeleği altına attım, kokladı. Zaten benim kokuma alışmıştı. Ben bardakları yıkarken masanın üzerinde duran telefonumdan sürekli dizi falan izliyordum. O da ayaklarını koyup benimle birlikte diziyi izliyordu. Sonra bu durum dikkatimi çekti; 'Bu, dizi izleyen bir hayvan' dedim" ifadelerini kullandı.

"Tom ve Jerry'yi açıp gösterdim, o anı videoya çekti"

Yaşanan bu renkli anları arkadaşlarına da kanıtladığını belirten Yüksel, son olarak şunları söyledi:

"Daha sonra buradaki bir arkadaşıma söyledim. O da 'Abla, hiç yapar mı öyle şey? Bu sokak hayvanı' dedi. Ben de 'Sevgi nelere kadir! Bak, açayım da göstereyim sana' dedim. Tom ve Jerry'yi açıp gösterdim. O anı videoya çekti, o zaman çok etkilendik."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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