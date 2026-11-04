Eskişehir'de geri kayan otomobil kadını sürükledi, kadın hafif yaralandı

Eskişehir'de yokuş aşağı geri kaymaya başlayan otomobilin arkasında sürüklenen kadın hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza, kayan aracın park halindeki başka bir araca çarpmasıyla son buldu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tunç Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı geri kaymaya başladı. Bu sırada otomobilin arkasında olan ve bagajından yük indirdiği öğrenilen 49 yaşındaki F.Ö. isimli kadın, aracın arkasında sürüklenerek tehlikeli anlar yaşadı. Kaymaya devam eden araç, güçlüklü kendini yan tarafa atan kadını sürükleyip sokak üzerindeki park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan F.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı