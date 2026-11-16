Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu, Odunpazarı'nda görüş mesafesi düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu, Odunpazarı'nda görüş mesafesi düştü Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu, Odunpazarı'nda görüş mesafesi düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Odunpazarı'na bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekip hızlarını düşürürken, sis manzarası dronla görüntülendi.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyerek kentin merkezinde ve yüksek rakımlı noktalarda görüş mesafesini yer yer metrelerce düşürdü.

Eskişehir kent genelinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler olan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça azalması üzerine araç sürücüleri hızlarını düşürerek trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı noktalarda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, sabah işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Eskişehir'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan bu yoğun sis manzarası, havadan dron ile görüntülendi. Çekilen hava görüntülerinde kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz oluştururken, şehrin silüeti sis arasında kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra Ajda Pekkan itirafı: Beni rakip olarak gördü

Ajda Pekkan hakkında yıllar sonra gelen itiraf! Meğer...
Ormanlık alana atılan koltuktan parçalanmış erkek cesedi çıktı

Ormanlık alana atılan koltuktan vahşet çıktı! Yarısı yok

Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İl teşkilatının tamamı istifa etti! Arkasındaki neden belli oldu