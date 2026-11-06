Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Odunpazarı eğitim müdürleri havacılık iş birliği için USAEM’i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Odunpazarı eğitim müdürleri havacılık iş birliği için USAEM’i ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, askeri pilotlara uçuş sağlığı eğitimi verilen USAEM’i ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine ilgisini artıracak ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, ülkemizdeki ve yurt dışındaki askeri pilotlara uçuş sağlığı eğitimleri verilen, dünyada çok az örnekleri bulunan Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni (USAEM) ziyaret etti.

Merkezdeki laboratuvarlar ve simülasyon cihazlarını inceleyen Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette; öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine olan ilgilerinin artırılması, bu alanlarda farkındalık kazanmalarının sağlanması ve geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetişmesine katkıda bulunulması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Merkez yöneticileriyle gerçekleştirilen görüş alışverişinde; eğitim alanında iş birliği imkanları ve öğrencilerin havacılık ile uzay bilimlerine yönlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı48

Tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış37

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Jelibon ve bebe bisküvisi aromalı e-sigara uyarısı! 10-11 yaşındaki çocuklar bile kullanıyor

Jelibon, bebe bisküvisi aroması! Çocukları böyle hedef alıyorlar
Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

Ajda Pekkan mikrofonu Serenay'a uzattı! Geceye damga vurdular
Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!
Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti12

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı