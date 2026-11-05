Eskişehir'de jandarma aramasında 4 bin 508 sentetik hap ve 50 gram esrar bulundu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir araçta ve adreste yapılan aramada 4 bin 508 adet sentetik ecza hap ile 50 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu suçları ile mücadele faaliyetleri kapsamında Odunpazarı ilçesine araç ile uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen araç ve belirlenen adreste arama yapıldı. Aramalarda, 4 bin 508 adet sentetik ecza hap ve 50 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı