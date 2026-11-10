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Eskişehir'de Milli Mücadele karikatürleri sergisi 23 Kasım'a kadar açık kalacak

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Eskişehir'de Milli Mücadele karikatürleri sergisi 23 Kasım'a kadar açık kalacak
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Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği "Milli Mücadeleden Cumhuriyet" karikatür sergisi Eskişehir'de açıldı. Ekrem Borazan'ın arşivinden 1919-1922 arası Güleryüz dergisi karikatürlerinden oluşan sergi, 23 Kasım'a kadar Odunpazarı'ndaki müzede ziyaret edilebilecek.

Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Milli Mücadeleden Cumhuriyet" adlı karikatür sergisi düzenlendi.

Eskişehir'de açılan "Milli Mücadeleden Cumhuriyet" adlı karikatür sergisi Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tahir Kutluay Aksoy küratörlüğünde hazırlanan sergide Eskişehirli karikatürist Ekrem Borazan'ın arşivinden 1919-1922 yılları arasında Güleryüz dergisinde yayımlanan Milli Mücadele dönemi karikatürlerinden seçkiler yer aldı.

"Görmüş olduğunuz karikatürlerin çoğu Sedat Simavi'nin kapak karikatürleri"

Serginin içeriği hakkında bilgi veren Ekrem Borazan "Serginin ortaya çıkışı yeni çizilmiş karikatürler değil. Kurtuluş Savaşı döneminde, Milli Mücadele döneminde Güleryüz ve Aydede dergilerinde yayımlanmış karikatürlerden oluşuyor. Ağırlıklı olarak Sedat Simavi'nin yayımladığı Güleryüz dergisinden karikatürler var. Görmüş olduğunuz karikatürlerin çoğu Sedat Simavi'nin kapak karikatürleri" dedi.

"Karikatürler fırtına gibi yayımlanmaya başlıyor"

Karikatürlerin tarihi sürecine değinen Ekrem Borazan "1919'da Yunanlılar İzmir'e ayak bastıktan sonra toplumda hayret ve biraz da beklenti var. Karikatür yayınları yoğun olarak 1 Nisan 1921'de İkinci İnönü Savaşı'nın bitişiyle başlıyor. İnönü savaşlarının şöyle bir avantajı var; milli orduya geçiş, oradaki başarıyla birlikte milli ordunun kurulmasına karar verilmesi ve toplumda büyük bir moral patlaması yaşanması. 'Biz bu işi yapabiliriz.' düşüncesi geliyor. Onun üzerine karikatürler fırtına gibi yayımlanmaya başlıyor. Tabii Milli Mücadele'yi destekleyen karikatürlerin yanında karşı tarafta da boş durmuyorlar, onlar da bir şeyler yayımlıyor" ifadelerini kullandı.

"Milli Mücadeleden Cumhuriyet" karikatür sergisi, 23 Kasım Pazartesi gününe kadar Odunpazarı ilçesinde yer alan Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinde ziyarete açık olacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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