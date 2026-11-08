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Eskişehir'de tombala operasyonunda 40 kişiye 464 bin 110 TL ceza kesildi

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Eskişehir'de tombala operasyonunda 40 kişiye 464 bin 110 TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bodrum katta yasadışı tombala oynatıldığı tespit edilen operasyonda, çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye toplam 464 bin 110 TL idari para cezası kesildi. M.G. ve R.Z. hakkında adli işlem yapılırken iş yerinin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın bodrum katında tombala oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda, çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye toplam 464 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği baskında, Odunpazarı ilçesindeki bir binanın bodrum katında yasadışı tombala oynatıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında şahısların çatı katlarından kaçmaya çalıştığı ve oyun delillerinin kaçırılmaya çalışıldığı görüldü. Yapılan aramalarda çok sayıda masa, sandalye, çekiliş topları ve oyun kartı ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 40 kişiye kişi başı 11 bin 604 TL olmak üzere toplam 464 bin 110 TL idari para cezası uygulanırken, M.G. ve R.Z. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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