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Eskişehir'de çiçekçi dükkanındaki yangında işletme sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı

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Eskişehir'de çiçekçi dükkanındaki yangında işletme sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çiçekçi dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında işletme sahibi kadın gözyaşları içinde “Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti” diyerek feryat etti.

Eskişehir'de çiçekçi dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gözyaşları içinde kalan işletme sahibi kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir çiçekçi dükkanında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, çevreye yoğun miktarda duman saçıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı soğutma çalışmaları esnasında işletme sahibi kadın gözyaşları içinde kaldı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, "Bütün mallarım gitti, dükkanım gitti" diyerek feryat etti.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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