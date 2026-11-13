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Eskişehir'de polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 lira ceza kesildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 539 bin 500 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 539 bin 500 lira ceza kesildi.

71 Evler Mahallesi'nde denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.

Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücü, ekiplerce takip sonucu yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücü A.G.V'nin 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye, çeşitli ihlallerden toplam 539 bin 500 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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