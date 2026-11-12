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Eskişehir Odunpazarı'nda çatıda mahsur kalan kedi DAK ekiplerince kurtarıldı

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Eskişehir Odunpazarı'nda çatıda mahsur kalan kedi DAK ekiplerince kurtarıldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, DAK ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çatıya çıkarak kediyi sağ salim indirip sokağa bıraktı.

Eskişehir'de bir binanın çatısında mahsur kalan Kedi, Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatısına çıkan kedi mahsur kaldı. Hayvanın uzun süre miyavladığını duyan ve kendi imkanlarıyla kediyi indiremeyen mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çatıya çıktı. DAK görevlilerinin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden alınan kedi, sağ salim aşağı indirilerek sokağa bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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