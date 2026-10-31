Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 2 yaşındaki kız çocuğu 4 katlı binanın ikinci katından düşerek yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 2 yaşındaki kız çocuğu 4 katlı binanın ikinci katından düşerek yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki daireden camdan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. İlk müdahalesi yapılan çocuk Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de 4 katlı apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katındaki bir dairede bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu, henüz bilinmeyen sebeple camdan aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans Eskişehir şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Ukrayna İHA'sının vurduğu RMS Team İstanbul Boğazı'ndan geçirildi! Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'nın vurduğu gemi Boğaz'dan geçti! Görüntüler ürpertti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş

Baba başkan olunca! Belediye binasında "özel oda" tahsis ettirmiş
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Çifte cinayette dikkat çeken detay! Hamile kızı ile sevgilisi...
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi

AVM'ye silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi
Çağlar Söyüncü siftah yaptı! Çorum FK Erzurumspor'u deplasmanda devirdi

Çağlar gol attı! Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklamadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi