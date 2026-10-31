Eskişehir'de 2 yaşındaki kız çocuğu 4 katlı binanın ikinci katından düşerek yaralandı

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Eskişehir'de 4 katlı apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katındaki bir dairede bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu, henüz bilinmeyen sebeple camdan aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans Eskişehir şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı