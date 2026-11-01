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Odunpazarı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 yenildi

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Odunpazarı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 yenildi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Odunpazarı, Porsuk Spor Salonu'nda MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 yenildi. İlk yarıyı 19-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda etkili olan konuk takıma karşı mağlubiyetten kurtulamadı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Odunpazarı, MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 yenildi.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-18 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkili olan konuk takım, karşılaşmayı 34-30 kazandı.

Kaynak: AA
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