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Eskişehir'deki dernek başkanları, Odunpazarı Emniyet Müdürü Sivri'yi ziyaret etti

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Eskişehir'deki dernek başkanları, Odunpazarı Emniyet Müdürü Sivri'yi ziyaret etti
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Eskişehir'deki dernek başkanları ve federasyon temsilcileri, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ayhan Sivri'yi makamında ziyaret ederek tebrik etti. Ziyarette federasyon adına konuşan Ahmet Eryürük, Sivri'yi tebrik etti; Sivri heyete teşekkür etti.

Eskişehir'de faaliyet gösteren dernek başkanları ve federasyon temsilcileri, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Sivri'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Ayhan Sivri'ye yönelik tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ve federasyon temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü Sivri'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete Ümraniyeliler Dernek Başkanı Faruk Tomak, Avrupa Dernek Başkanı Sebahattin Tetik, Buzluca Dernek Başkanı Tevfik Yıldız, Alanyurtlular Dernek Başkanı Sabri Ok, Sarıkavaklılar Dernek Başkanı ve Alpu Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Gölpek, Beylikova Dernek Başkanı Muharrem Öztoy ile Lütfi Acet, Ali Zülfikar Eryürük, Gülbahar Düden ve Ulvi Yürük katıldı. Ziyarette federasyon adına konuşan Ahmet Eryürük, kendi emekleriyle başarı elde eden hemşehrileriyle gurur duyduklarını belirterek Ayhan Sivri'yi yeni görevinden dolayı tebrik etti. İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Sivri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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