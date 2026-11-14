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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Odunpazarı, Ortahisar Belediyespor'u 43-22 yendi

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Odunpazarı, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Ortahisar Belediyespor'u 43-22 mağlup etti. İlk yarıyı 20-9 önde tamamlayan ev sahibi ekip, parkeden 43-22 galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Odunpazarı, Ortahisar Belediyespor'u 43-22 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-9 önde tamamlayan ev sahibi ekip, parkeden de 43-22 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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