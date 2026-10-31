Eskişehir Odunpazarı'nda ikinci kattan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda ikinci kattan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğu, ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı; hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
B.Y. (4), Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA