Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Odunpazarı'nda berber kavgası tekel bayisine sıçradı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda berber kavgası tekel bayisine sıçradı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde berber dükkanında başlayan iki arkadaş arasındaki tartışma tekel bayisine sıçrayan kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de iki arkadaş arasında berber dükkanında başlayıp tekel bayisine sıçrayan kavgada 1 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir berber dükkanında bulunan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay, taraflardan birinin çalıştığı tekel bayisine de sıçradı. Çıkan arbedede 1 kişi yaralanırken, diğer şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Benim apartman kapıma saldırmışlar"

Olayın ardından bölgedeki polis ekiplerine durumu anlatan bir mahalle sakini, yaşananlara tepki gösterdi. Şahısların yaklaşık bir haftadır aynı sokaktan geçtiğini ve apartman kapısına zarar verdiklerini öne süren vatandaş, "Benim apartman kapıma saldırmışlar. Annem de olabilir, senin de annen olabilir, eşiniz de olabilir. Ben kimsenin kapısına saldırmadım burada. Ben de alkol içen bir insanım ama kimseye ne çöpümü kenara atan bir insanım ne de kimseye ahlaksızlık yapan bir insanım. Nereden alınacaksa bunlar, dronla da izlensin. Bunlar hangi mahallede oturuyorsa otursunlar. Bir haftadır aynı sokaktan geçiyorlar. Zararını boş ver, adamlar evime zor giriyordu. Asayiş gelecek şimdi, 'Senin bununla husumetin var' diyecek. Ben adam vurduktan sonra ne önemi var" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

Putin ülkenin lideri için ölüm emrini verdi
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı39

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı

Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu! Vatandaşlara korkutan uyarı
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!
İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

İdo'dan aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
Kağıthane'de 3 gün cipten çıkmadı, yemeğini araca sipariş etti! Silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Cipten 3 gün çıkmadı, yemeği bile araca geldi! Hedefi belliymiş
İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Savaş değil aile kavgası! Bilanço çok ağır

Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı29

Zincir markette video çekerken olanlar oldu