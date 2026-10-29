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AK Parti Eskişehir heyeti, kurum ziyaretinde 150 Eskişehirspor kombinesi dağıttı

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AK Parti Eskişehir heyeti, kurum ziyaretinde 150 Eskişehirspor kombinesi dağıttı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kuruluşlarda büyükler ve çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret sonunda Eskişehirspor'un 150 kombine bileti hediye edildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla büyükler ve çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın ev sahipliğinde kuruluşlarda gerçekleştirilen ziyarette, büyükler ve çocuklarla sohbet edildi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen ziyarette heyet, kurum sakinleriyle bayram sevincini paylaştı.

Ziyaretin sonunda büyükler ve çocuklara, kentin futbol takımı Eskişehirspor'un 150 kombine bileti hediye edildi.

Kaynak: AA
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