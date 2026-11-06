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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın ve 8 Kasım'da oynanacak

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Pazar oynanacak. Yarın Ortahisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe-Yalıkavak, 8 Kasım Pazar günü MC Sistem Yozgat-Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Ortahisar Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

16.30 Göztepe-Yalıkavak (Celal Atik)

8 Kasım Pazar:

14.00 MC Sistem Yozgat- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Rıza Kayaalp)

16.00 Üsküdar Belediyespor- Odunpazarı (Çamlıca)

Kaynak: AA
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