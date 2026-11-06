Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın ve 8 Kasım'da oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın ve 8 Kasım'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Pazar oynanacak. Yarın Ortahisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe-Yalıkavak, 8 Kasım Pazar günü MC Sistem Yozgat-Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı karşılaşacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Ortahisar Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
16.30 Göztepe-Yalıkavak (Celal Atik)
8 Kasım Pazar:
14.00 MC Sistem Yozgat- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Rıza Kayaalp)
16.00 Üsküdar Belediyespor- Odunpazarı (Çamlıca)
Kaynak: AA
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