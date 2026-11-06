Eskişehir Odunpazarı'nda kız arkadaşını bacağından vuran şüpheli yakalandı

Eskişehir Odunpazarı'nda kız arkadaşını bacağından vuran şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir şüpheli, kız arkadaşıyla tartışması kavgaya dönüşünce yanındaki tabancayla onu bacağından yaraladı. Bacağından yaralanan kız arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak'taki bir apartmanın girişinde E.Ç. (46) ile kız arkadaşı A.B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, yanındaki tabancayla A.B'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.B, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ç. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Suç Önleme ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.