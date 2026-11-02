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Eskişehir'de polisten kaçan sürücü yakalandı, 246 bin 908 TL ceza kesildi

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Eskişehir'de polisten kaçan sürücü yakalandı, 246 bin 908 TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de polisten kaçan sürücü yakalandı, 246 bin 908 TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenilen sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 246 bin 908 TL idari para cezası kesilirken, otomobil yediemin otoparkına çekildi.

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenilen sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, şahsa 246 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine V.C. idaresindeki 26 AC 353 plakalı otomobili durdurmak istedi. Hakkında yakalama/arama kararı bulunan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli sürücü, ekipler tarafından Yeşilhat Sokak üzerinde önü kesilerek durduruldu ve gözaltına alındı. Araç sürücüsü V.C.'ye 'dur' ihtarına uymamak ve çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 246 bin 908 TL idari para cezası kesildi. Şahsın kullandığı otomobil ise çekici marifetiyle bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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