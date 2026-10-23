ESGAZ ekipleri Eskişehir'de iddiaya göre 3 gündür süren gaz sızıntısını tamir etti.

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Eskişehir Selami Vardar Bulvarı üzerinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen ve iddiaya göre 3 gündür devam eden sızıntı, Eskişehir Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (ESGAZ) ekiplerinin müdahalesiyle tamir edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde doğalgaz hattında sızıntı meydana geldi. Yaklaşık üç gündür sürdüğü belirtilen sızıntı üzerine Eskişehir Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda sızıntı yapan hat başarıyla tamir edilerek üzeri kapatıldı. Bölgede zaman zaman gaz kokusu hissedilse de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Çalışmaları değerlendiren mahalle sakini İsmail Turan, "Mahallemizde, arkamızda 3 gündür devam eden bir doğalgaz çalışması bulunmaktadır. Bu çalışma sırasında gaz kokusu duyulmuş ve herhalde bir sızıntı meydana gelmiştir. Arkadaşlar sağ olsunlar bu durumu kısa sürede giderip halletmişlerdir. Yaşanan bu süreçte herhangi bir olumsuzluk veya sıkıntı yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı