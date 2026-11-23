Eskişehir'de damat adayı Serhat Türkmen, yakınlarıyla birlikte ellerinde yaktıkları meşaleler eşliğinde gittiği kafede Zeynep Erdoğan için kız isteme töreni gerçekleştirdi.

Odunpazarı bölgesinde düzenlenen kız isteme merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Damat adayı Serhat Türkmen ve beraberindeki kalabalık grup, ellerinde yaktıkları meşalelerle sokakta yürüyerek törenin yapılacağı kafeye geldi. Çok sayıda hediye, çiçek ve çikolata ile kız istemeye katılan damat tarafının yoğun ilgisi dikkat çekti. Meşalelerin dumanı ve yoğun katılımla gerçekleşen tören sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da o anları meraklı gözlerle takip etti.

"Etkileyici bir giriş yapmak istedik"

Meşale gösterisiyle dikkat çeken damat adayı Serhat Türkmen, internetten gördükleri bu akımı uygulamak istediklerini belirterek, "İnternette herkes tarafından meşhur. Herkes yapıyordu. Biz de internetten gördük. Etkileyici bir giriş yapmak istedik. Arkadaşlarım ve dostlarım sağ olsun, herkes yardımcı oldu. Bu şekilde güzel bir etkinlik yaptık. İnsanlar beğendi, güzel bir dönüş aldık" dedi.

"İlk defa yaşadığım çok güzel ve heyecanlı bir duyguydu"

Gelin adayı Zeynep Erdoğan ise mutluluğunu dile getirerek, "Bu güzel günde hep beraber olmak gerçekten çok güzel, heyecanlıyım. Gelen herkese teşekkür ediyorum. İlk defa yaşadığım bir duygu, benim için çok güzel ve heyecanlı bir duyguydu. Tarifsiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı