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Eskişehir'de kadını ayağından yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı

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Eskişehir'de kadını ayağından yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de kadını ayağından yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde apartman önünde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir kadın tabancayla ayağından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastanede tedavi altına alınırken, olayda kullandığı silahla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de apartman önünde çıkan tartışmada bir kadını tabancayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde bir apartman önünde kadın A.B. ile erkek E.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce E.Ç., ateş açarak A.B.'yi ayağından yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastanede tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucunda şüpheli E.Ç., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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