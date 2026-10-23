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Eskişehir'de çarpışan araçlarda ağır maddi hasar oluştu, muhtar tümsek ve ayna istedi

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Eskişehir'de çarpışan araçlarda ağır maddi hasar oluştu, muhtar tümsek ve ayna istedi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi'nde iki araç çarpıştı; araçlarda ağır maddi hasar oluştu. Gündoğdu Muhtarı Adem Karaman, sürekli kaza yaşanan bölgeye tümsek yapılması ve ayna konulmasını istedi.

Eskişehir'de iki sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında araçlarda ağır maddi hasar meydana gelirken, bölgede sürekli benzer kazalar yaşandığını söyleyen Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, olay bölgesine tümsek yapılarak ayna konulmasını talep etti.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratcan ve Kanalyanı sokaklarının kesişiminde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muratcan Sokak üzerinde seyir halinde olan SUV tipi aracın ön kısmında büyük çapta hasar meydana gelirken, diğer aracın ise sol tarafı ağır hasar gördü. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Öte yandan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, sürekli kaza olan bölgedeki yola tümsek ve sürücülerin işini kolaylaştıracak ayna talep ettiklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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