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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirildi. Odunpazarı'ndaki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen Özdemir'in Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ilk işlemlerinin ardından Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil servisten içeri alınan şüpheli Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildi. Silahlı saldırgan Özdemir'in işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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