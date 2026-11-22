Eskişehir'de boya koruma filmini 5 yılın sonunda söktürmek isteyen bir vatandaşın aracında boya deformesi oluştu.

Eskişehir'de bir araç sahibi yaklaşık 5 yıl önce kaplattığı boya koruma filmini söktürmek istedi. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oto yıkamacı işletmecisi olan Fahri Toğrul, müşterisinin aracındaki kaplı olan boya koruma filmini çıkarmak için çalışmalara başladı. Sıcak su müdahalesi ile günlerce süren uğraşlar sonrasında çıkarılan filmler sonrasında kaporta üzerinde yapışkan iz kalırken öte yandan aracın bir bölümünde bulunan boya kalktı. Araç sahibi deforme olan kısmı tekrardan boyatırken, Toğrul, boya koruma filminin belli periyodlarda yenilenmesi gerektiğine değindi.

"Lokal boya işlemi görmüş araçlarda boyanın kalkma riski de bulunuyor"

Konuyla alakalı konuşan Fahri Toğrul, "Aslında boya koruma filmi, doğru uygulamayla oldukça faydalı bir koruma yöntemi. Araç sahiplerinin araç boyasını korumak istemesi de gayet doğal. Ancak son dönemde uygulama o kadar popüler oldu ki neredeyse her araçta PPF görmeye başladık. Tabii burada kullanılan ürünün kalitesiyle uygulamanın doğru yapılması çok önemli. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu da tam olarak bu: PPF'in yalnızca takılma aşaması konuşuluyor, oysa bir de bunun kullanım ömrü var. PPF, zamanı geldiğinde sökülmesi gereken bir malzeme ve asıl iş de bundan sonra başlıyor. Özellikle uzun süre araç üzerinde kalmış; güneşe, dış etkenlere ve sıcaklığa maruz kalmış filmler esnekliğini kaybediyor ve sertleşiyor. Söküm sırasında tek parça halinde çıkmayabiliyor. Bazen sadece kaputu sökmek bile neredeyse bir günümüzü alabiliyor. Evet, maalesef böyle riskler var. Özellikle daha önce boya veya lokal boya işlemi görmüş araçlarda boyanın kalkma riski de bulunuyor. PPF yapılmadan önce bunların mutlaka araştırılması gerekli; yoksa boya kalkabilir ve bu durum değer kaybına neden olabilir" dedi.

"Altta kalan yapışkan sert bir tabaka haline geldiği için onu temizlemek ayrı bir meziyet"

Boya koruma sökümünün oldukça zor olduğuna değinen Toğrul, müşterisinin aracında olan boy deformesinin oldukça kötü bir sonuç olduğunun altını çizdi. Koruma filminin sökülme aşamalarına değinen Toğrul şöyle konuştu;

"Bazen film sökülse bile iş bitmiyor, altta yapışkan kalabiliyor. Özellikle ömrünü tamamlamış bazı filmlerin altında kalan yapışkanlar sertleşerek adeta taşlaşıyor. Bunu temizlemeye kalktığımız zaman ise aracın verniğine ve boyasına zarar verme riski doğuyor. Altta kalan yapışkanlarla uğraşmak ayrı bir uzmanlık istiyor diyebilirim. Bizim eleştirdiğimiz şey PPF uygulamasının kendisi değil; kalitesiz ürün, yanlış uygulama, bilinçsiz kullanım ve özellikle söküm aşamasının ihmal edilmesi. Örneğin bu araç yaklaşık 4-5 yıldır PPF kaplıymış. Rengi solduğu için ne yapılabileceğini sormaya geldi. Filmin sökülmesi gerektiğini söyledik. Hatta daha önce birkaç PPF ustasına gitmiş, onlar da bunun zor bir işlem olduğunu belirterek sökmek istememişler. Ben de kendisine mutlaka sökülmesi gerektiğini; ancak boya kalkması gibi risklerin bulunduğunu, bunun göze alınması gerektiğini söyledim. Hatta filmi sökmekle kalmayıp altta yapışkan kalacağını ve bunun uzun bir süreç olacağını müşterimize bildirdik. Maalesef düşündüğümüz başımıza geldi ve bir parçada boya kopması oluştu. PPF'i ısıtarak söküyoruz. Buhar yöntemimiz var; ısı tabancası, fön makinesi veya sıcak su da kullanabiliyoruz. Bunları sökerken ısıya maruz kalan yerlerde, özellikle lokal boyalı kısımlarda bazen kopmalar yaşanabiliyor. PPF yapmak 4-5 saat sürüyorsa, zamanı geçmiş bir filmi sökmek 3-4 gün sürebiliyor. Çünkü sadece filmi sökmekle iş bitmiyor; altta kalan yapışkan sert bir tabaka haline geldiği için onu temizlemek ayrı bir meziyet ve uzmanlık gerektiriyor. Yapışkanı yumuşatmak için çeşitli kimyasallar kullanabiliyoruz. Hatta bundan sonra bir de pasta cila yapıyoruz. PPF koruma amaçlı yapılmış olsa da sonrasında uygulanan pasta cila, boya üzerinde bir nevi aşındırma işlemidir. Yani insanlar araçlarını korumak isterken bir yandan bu sonuçları da göze almalılar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı