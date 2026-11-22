Eskişehir Odunpazarı'nda kavga ihbarı üzerine polis araştırma yaptı ancak iz bulamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Gökmeydan Mahallesi'ndeki Faruk Şükrü Cadde'de kavga ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada kavga eden şahıslara ve kavgaya dair bir ize rastlanmadı, polis bölgeden ayrıldı.
Eskişehir'de kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirirken, polisin bahse konu çevrede yaptığı araştırmada herhangi bir ize rastlanamadı.
Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Cadde üzerinde kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Caddeye gelen ekipler çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kavga eden şahıslara rastlanmadı. Ekipler bir süre etrafta incelemelerine devam etti. Kavgaya dair bir ize rastlamayan polis bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı