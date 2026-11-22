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Eskişehir'de kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirirken, polisin bahse konu çevrede yaptığı araştırmada herhangi bir ize rastlanamadı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Cadde üzerinde kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Caddeye gelen ekipler çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kavga eden şahıslara rastlanmadı. Ekipler bir süre etrafta incelemelerine devam etti. Kavgaya dair bir ize rastlamayan polis bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı